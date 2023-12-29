Мошенники для дезинформационных атак в странах Балтии используют новейшие технологии

В Центре также подчеркивают, что власти не могут предотвратить действия мошенников из-за медленного сотрудничества компании Meta, управляющей социальной сетью Facebook, поскольку деятельность мошенников приносит ей прибыль.

"Наибольшую интенсивность атак мы наблюдали в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что активное распространение информации о мошенниках в сочетании с действиями полиции и властей принесло результат. Однако попытки мошенничества продолжаются, хотя и в меньших масштабах", — рассказал Викторас Даукшас, руководитель Debunk.org.

Преступники, используя имена различных политиков, известных людей, компаний и новостных порталов, а также резонансные события, стремятся вовлечь людей в якобы выгодные инвестиции в несуществующие платформы, из-за этого жители Литвы теряют свои деньги.

По словам Даукшаса, для этой атаки мошенники используют технологически продвинутые схемы. Среди них так называемая технология клоакинга. Его суть заключается в создании множества разных веб-сайтов или страниц и показе разного контента разным пользователям на основе определенных критериев.

Например, потенциальным жертвам показывают мошеннический веб-сайт и фальшивую инвестиционную платформу, а модераторы Meta или следователи перенаправляются на совершенно несвязанные с ними реальные веб-сайты или их копии.

Кроме того, на мошеннических сайтах автоматически отображается контент на языке страны пользователя, также и новости подбираются в зависимости от страны.

Чтобы избежать обнаружения, преступники также скрывают свои следы, регистрируя поддельные домены веб-сайтов через освобожденные от налогов компании в таких странах, как Панама, Сент-Китс и Невис, а также используют услугу, позволяющую регистрировать домены анонимно.

По оценкам Debunk.org, для этой атаки преступники использовали как минимум 119 поддельных адресов веб-сайтов и 124 профиля в Facebook. На этих аккаунтах было размещено 1144 фейковых рекламы, а их аудитория составила почти 10 миллионов пользователей.

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