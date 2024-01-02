Латвийские инновации покоряют Америку

С 9 по 12 января в Лас-Вегасе пройдет культовая выставка потребительской электроники CES 2024. Ведущие бренды мира представят там свои новинки. Продемонстрируют инновации и компании из стран Балтии. RUS TVNET изучил экспозицию.
Consumer Electronics Show (CES), которая традиционно проводится в начале года в Лас-Вегасе (Невада, США) уже более 50 лет, с 1967 года – одна из крупнейших мировых технологических выставок, которую с нетерпением ждут любители технических новинок. Именно на этом красочном шоу можно увидеть, каким будет наше футуристическое будущее: решения умного дома, искусственный интеллект, робототехнику, прототипы экологичного транспорта, инновационные холодильники, телевизоры и телефоны, решения виртуальной реальности и 5G... Samsung, LG, Sony, Bosch, Mitsubishi, BMW, многочисленные стартапы – у всех припасено что-то зрелищное.
В этом году в CES 2024 принимают участие и 5 компаний из стран Балтии.
Husky Sense
В 2020 году основатели Husky Sense загорелись идеей создать приложение для йоги на основе компьютерного зрения. Ведь не секрет, что новички обычно делают асаны неправильно и нуждаются в постоянном контроле гуру, который будет корректировать движения – как тянуть ноги, руки, выгибать спину, держать голову. Эту миссию предполагали возложить на умное решение. Но не срослось. Однако богатая идея дала свои плоды.
Сейчас латвийский стартап занимается разработкой интеллектуальных носимых устройств с захватом движения для развлечений, здравоохранения и государственных структур. Вкратце – система состоит из датчиков, которые встроены в специальную одежду, и мощного софта, способного быстро собирать и обрабатывать информацию, анализировать ее, сравнивать с эталоном и давать обратную связь. Этому предшествует создание виртуального образца: допустим, под руководством инструктора виртуозно выполняется какое-то упражнение. Потом же, когда человек станет выполнять его самостоятельно, система будет контролировать близость к идеалу.
Сфер применения множество. Например, это помогает отточить движения артистам балета и спортсменам, качественно заниматься лечебной физкультурой и проходить реабилитацию, оценивать состояние здоровья сотрудников служб экстренного реагирования и т. п. А в свете новых веяний – клонировать персонализированные аватары в режиме реального времени и создавать цифровых двойников, которых потом использовать в метавселенной и играх. С таким инструментом очень удобно клепать мультяшные ролики и презентации с естественными человеческими движениями и мимикой. Скоро это оценят и посетители CES 2024.
Meredot
Компания Meredot имеет украинские корни, однако, получив стартап-визу, теперь базируется в Латвии, занимаясь инфраструктурными решениями для микромобильности. Как известно, слабое место любого электротранспорта – хоть самоката, хоть гироскутера – это аккумулятор и его зарядка: нужны кабели, специальные розетки и т. п. Это достаточно громоздкая инфраструктура, плюс очень важен вопрос безопасности – особенно когда речь об общественных местах.
Meredot предлагает заряжать все движимое имущество без проводов – на удобной площадке. Начинали они с зарядки самокатов, сейчас же, с новой системой Meredot Infinity Charger, речь идет о любом устройстве с аккумулятором, включая роботов-доставщиков и инвалидные коляски. Процесс происходит на удобных и безопасных платформах так же быстро, как и при проводной зарядке, и может осуществляться и в снег, и в ненастье. Разработчики говорят, что это абсолютно безопасно и для человека, и для животных, при этом ювелирная точность парковки на платформе не требуется: система видит и посторонние объекты поблизости, и позицию транспортного средства. Имеется и система мониторинга парка. Вкупе все это не только позволяет эффективно обустроить станцию зарядки, к примеру, у супермаркета, но и значительно увеличивает срок службы батареи. Гостям CES 2024 стартап сулит умопомрачительное техническое зрелище.
Atlas Aerospace
Латвия богата производителями дронов, которые получили международное признание. Один из самых именитых среди них – Atlas Aerospace, почти 10 лет создающий профессиональные дроны, которые можно использовать для поисковых и спасательных работ, в строительстве и сельском хозяйстве, а также в военных целях.
Например, у компании есть решения для мониторинга безопасности территории аэропорта, ведь при сложных погодных условиях и плохой видимости посадить самолет очень сложно. Имеются системы, позволяющие спасателям найти людей в горах после схода лавин, а также решения для мониторинга важных объектов, позволяющие делать это автономно без привязки к GPS.
Минувшим летом Atlas дебютировал на Парижском авиасалоне в Ле Бурже, представив ряд продуктов, включая модули тепловизоров, пульты, стыковочно-зарядные платформы и т. п. Главный принцип компании: хороший дрон должен быть доступным и простым в использовании. Латвийский производитель дронов участвовал еще в ряде специализированных отраслевых выставок. Теперь же пришло время показать себя широкой аудитории и на CES.
Verge Motorcycles
Базирующаяся в Эстонии компания Verge Motorcycles не новичок на CES. Год назад она уже произвела фурор своими электромотоциклами. Байки отличаются великолепными характеристиками и впечатляющим дизайном: посмотреть есть на что. Отличительная особенность мотоциклов от Verge - интегрированный в обод заднего колеса электрический двигатель: то бишь в середине колеса – отверстие, ступицы и спиц нет. Выглядит эффектно.
К слову, недавно производитель электрических супербайков выпустил лимитированную серию, разработанную легендой F1 Микой Хаккиненом. СМИ сообщают, что легендарный пилот также является инвестором компании. Моделей TS Pro будет выпущено всего 100 экземпляров. На каждой из них - фирменная табличка с подписью финского гонщика. Сам он говорит, что этот электрический супербайк олицетворяет будущее мотоциклов и является свидетельством жизни, прожитой на полную катушку.
Аккумулятор может полностью перезаряжаться за заявленные 35 минут и дает байкеру запас хода до 350 километров. Разогнаться этот зверь может до 200 км/час (до 100 км/час доходит за 3,5 сек.).
Pulsetto
Из Литвы на CES 2024 поедет компания Pulsetto. Они создали устройство для стимуляции блуждающего нерва, помогающее расслабиться менее чем за 10 минут и снять стресс, тревогу, улучшить сон. Оно надевается на шею: имеется 5 настроек, разработанных экспертами, а также медитационные программы.
Beat The Storm
Блещет Латвия и на других международных выставках. Так, на крупнейшей в мире выставке индустрии развлечений IAAPA, которая осенью прошла в Орландо (США), наш симулятор ураганов Beat The Storm занял второе место в категории лучших новых продуктов. По сути, это аэродинамическая труба, которая позволяет почувствовать на своей шкуре, что такое ураган второй категории с порывами ветра до 160 км/ч. Отметим, что аттракцион от компании Storm Adventures уже два года стоит в Universe Science Park в Дании и весьма популярен.
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