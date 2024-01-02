Латвийские инновации покоряют Америку

Сфер применения множество. Например, это помогает отточить движения артистам балета и спортсменам, качественно заниматься лечебной физкультурой и проходить реабилитацию, оценивать состояние здоровья сотрудников служб экстренного реагирования и т. п. А в свете новых веяний – клонировать персонализированные аватары в режиме реального времени и создавать цифровых двойников, которых потом использовать в метавселенной и играх. С таким инструментом очень удобно клепать мультяшные ролики и презентации с естественными человеческими движениями и мимикой. Скоро это оценят и посетители CES 2024.

Meredot

Компания Meredot имеет украинские корни, однако, получив стартап-визу, теперь базируется в Латвии, занимаясь инфраструктурными решениями для микромобильности. Как известно, слабое место любого электротранспорта – хоть самоката, хоть гироскутера – это аккумулятор и его зарядка: нужны кабели, специальные розетки и т. п. Это достаточно громоздкая инфраструктура, плюс очень важен вопрос безопасности – особенно когда речь об общественных местах.

Meredot предлагает заряжать все движимое имущество без проводов – на удобной площадке. Начинали они с зарядки самокатов, сейчас же, с новой системой Meredot Infinity Charger, речь идет о любом устройстве с аккумулятором, включая роботов-доставщиков и инвалидные коляски. Процесс происходит на удобных и безопасных платформах так же быстро, как и при проводной зарядке, и может осуществляться и в снег, и в ненастье. Разработчики говорят, что это абсолютно безопасно и для человека, и для животных, при этом ювелирная точность парковки на платформе не требуется: система видит и посторонние объекты поблизости, и позицию транспортного средства. Имеется и система мониторинга парка. Вкупе все это не только позволяет эффективно обустроить станцию зарядки, к примеру, у супермаркета, но и значительно увеличивает срок службы батареи. Гостям CES 2024 стартап сулит умопомрачительное техническое зрелище.