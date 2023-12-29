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Видео ⟩ Зеленский посетил Авдеевку

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Авдеевка
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Авдеевка Фото: Ekrānuzņēmums no video

Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Авдеевка, который регулярно подвергается нападениям российских войск.

"Авдеевка, я посетил позиции 110-й механизированной бригады", - сообщил Зеленский в Telegram в пятницу, 29 декабря. Президент также опубликовал видео, на котором он вручает медали солдатам у таблички с названием города.

"Это один из самых сложных участков на линии фронта, - указал Зеленский. - Я благодарю всех, кто был на передовой, за службу, за этот год, в котором вся страна выжила благодаря своим солдатам".

С февраля 2022 года Зеленский несколько раз побывал на линии фронта, в том числе в нескольких местах самых тяжелых боев, таких как Бахмут.

Российские войска уже несколько месяцев пытаются занять Авдеевку. На этой неделе Россия заявила, что захватила еще один город в регионе, Марьинку. Украинские силы подтвердили, что отошли на окраины города.

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