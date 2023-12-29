Видео ⟩ Зеленский посетил Авдеевку

"Авдеевка, я посетил позиции 110-й механизированной бригады", - сообщил Зеленский в Telegram в пятницу, 29 декабря. Президент также опубликовал видео, на котором он вручает медали солдатам у таблички с названием города.

"Это один из самых сложных участков на линии фронта, - указал Зеленский. - Я благодарю всех, кто был на передовой, за службу, за этот год, в котором вся страна выжила благодаря своим солдатам".

Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. pic.twitter.com/h8GGkbGZgX — NV (@tweetsNV) December 29, 2023

Військовий шпиталь на Донеччині, який приймає поранених захисників зі стабілізаційних пунктів оперативно-тактичних угруповань «Лиман» і «Соледар». Поспілкуватися з нашими воїнами та відзначити нагородами – для мене це дуже важливо.



Велика вдячність нашим військовим медикам.… pic.twitter.com/pAXS6a9Rn7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2023

С февраля 2022 года Зеленский несколько раз побывал на линии фронта, в том числе в нескольких местах самых тяжелых боев, таких как Бахмут.

Российские войска уже несколько месяцев пытаются занять Авдеевку. На этой неделе Россия заявила, что захватила еще один город в регионе, Марьинку. Украинские силы подтвердили, что отошли на окраины города.

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