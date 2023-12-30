Видео ⟩ В Риге задержан настолько пьяный водитель, что он не смог даже "дунуть" в алкотестер

Длительная остановка водителя на обочине привлекла внимание окружающих. Когда приехали сотрудники полиции, выяснилось, что водитель был настолько пьян, что даже не смог пройти тест на алкотестере, сообщает программа Degpunktā.
Первый вызов за ночь - о машине, припаркованной без разрешения на улице Авоту. По прибытии на место информация подтверждается. Экипаж быстро составляет акт о правонарушении и готов ехать дальше.
Следующий вызов аналогичен - только меняется адрес. Нарушитель оказывается на месте, и правонарушение быстро фиксируется. Как только экипаж полиции покидает это место, раздается следующий вызов. Какой-то водитель не хочет или не может пройти проверку на алкотестере.
Фургон, за рулем которого находился мужчина, остановился посреди дороги, наехав на ограждение. При этом два колеса находились в зеленой зоне.
Эпопея с алкотестером длилась долго, пока, наконец, проверка при помощи алкометра показала 0,75 промилле алкоголя в крови автолюбителя.
Однако сотрудникам правоохранительных органов показалось подозрительным, что мужчина не мог стоять на ногах, а алкометр не показывал относительно небольшую концентрацию алкоголя в крови. Водитель сказал, что недавно выпил алкогольный напиток.
Полиция приняла решение отвезти водителя на экспертизу. Результаты экспертизы удивили правоохранителей. В крови мужчины было 2,65 промилле, в моче - 3,5 промилле. Поскольку это серьезное нарушение, то мужчину доставили в отделение полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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