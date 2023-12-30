Видео ⟩ В Риге задержан настолько пьяный водитель, что он не смог даже "дунуть" в алкотестер

Первый вызов за ночь - о машине, припаркованной без разрешения на улице Авоту. По прибытии на место информация подтверждается. Экипаж быстро составляет акт о правонарушении и готов ехать дальше.

Следующий вызов аналогичен - только меняется адрес. Нарушитель оказывается на месте, и правонарушение быстро фиксируется. Как только экипаж полиции покидает это место, раздается следующий вызов. Какой-то водитель не хочет или не может пройти проверку на алкотестере.

Фургон, за рулем которого находился мужчина, остановился посреди дороги, наехав на ограждение. При этом два колеса находились в зеленой зоне.

Эпопея с алкотестером длилась долго, пока, наконец, проверка при помощи алкометра показала 0,75 промилле алкоголя в крови автолюбителя.

Однако сотрудникам правоохранительных органов показалось подозрительным, что мужчина не мог стоять на ногах, а алкометр не показывал относительно небольшую концентрацию алкоголя в крови. Водитель сказал, что недавно выпил алкогольный напиток.

Полиция приняла решение отвезти водителя на экспертизу. Результаты экспертизы удивили правоохранителей. В крови мужчины было 2,65 промилле, в моче - 3,5 промилле. Поскольку это серьезное нарушение, то мужчину доставили в отделение полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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