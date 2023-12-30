Видео ⟩ Количество погибших в Украине из-за атаки РФ увеличилось до 39 человек, объявлен траур

Число погибших в Киеве в результате российского воздушного удара по Украине в ночь на 29 декабря возросло до 16 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Нападение на столицу 29 декабря стало рекордным с точки зрения гибели гражданского населения. К настоящему моменту 16 тел извлечено из-под обломков складского здания в Шевченковском районе", - написал в Telegrаm мэр города Виталий Кличко. Он сообщил, что 1-го января будет траурным днем в столице.
Число погибших в результате удара в Запорожье выросло до девяти после. Власти объявили траур. Траур также объявлен в Днепровской и Одесской областях.
По данным местных властей, три человека погибли в Харьковской области, шестеро в Днепровской области, четверо в Одессе и один во Львове.
Одесса. Вместо тысячи слов. pic.twitter.com/dZmTytqCc6— Капитан Кенгуру 🇾🇪🇩🇪🇺🇦 (@KapitanKenguru) December 30, 2023
Таким образом, в результате масштабной воздушной атаки РФ число погибших на Украине возросло до 39 человек, более 160 получили ранения.
Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет.
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