Фото, видео ⟩ Саманта Тина вышла замуж

В профиле певицы опубликовано фото с обручальными кольцами, она и жених в свадебных костюмах, а также видео с первым танцем молодоженов.

Под постом оставлено несколько поздравлений.

О помолвке певица объявила в августе этого года. Пара встречается уже год, но до сих пор певица не раскрывала личность своего возлюбленного, и лишь рассказала, что предложение стало неожиданностью.

Она рассказала, что, возможно, три года назад она могла просто пройти мимо своего избранника. "Он действительно замечательный, я говорю ему это каждый день".

Певица поведала, что уже в начале отношений рассказала своему избраннику о правилах. Один из них - сначала статус, потом сожительство. Через два месяца он уже знал, что наступит день, когда он сделает предложение.

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