Новый год начнется с морозов по всей стране

В канун нового года в Латвию придет более холодный воздух, поэтому в течение ночи в западной части страны температура понизится до -1...-6 градусов, а на востоке - до -7...-12 градусов.

В первый день нового года столбики термометров останутся у аналогичных отметок. Будет дуть слабый ветер, который днем усилится и на севере Курземе достигнет в порывах скорости 15-17 метров в секунду.

В начале первой недели 2024 года временами ожидаются прояснения, местами будет идти снег и на побережье дуть порывистый ветер. Температура воздуха на всей территории продолжит понижаться и на востоке ночью воздух остынет до минус 20 градусов.

Во второй половине недели погода останется похожей: облачность будет переменной и существенных осадков не ожидается. Ветер постепенно стихнет и продолжатся морозы.

Оттепель на многих реках осложнила гидрологическую ситуацию, поэтому LVĢMC призывает следить за актуальной информацией. Широко затоплены поймы рек и низменные места, но при этом в некоторых реках уровень воды понизился. На следующей неделе с возвращением морозов возобновится формирование льда.

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