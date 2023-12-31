Чехия отказалась от участия в экстренном заседании Совбеза ООН

В соцсети Х министр заявил: "Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызывала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью приедем".

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

Между тем, представитель России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в убийствах мирных жителей с использованием боеприпасов из Чехии, поэтому он потребовал присутствия на заседании посла Чехии при ООН.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде в субботу, 30 декабря, произошли взрывы.

В результате обстрела со стороны Украины 109 человек ранены, 25 тяжелораненых готовятся к транспортировке в федеральные клиники, написал Гладков.

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