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Чехия отказалась от участия в экстренном заседании Совбеза ООН

rus.tvnet.lv
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Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН Фото: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Чехия отказалась участвовать в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое Россия решила созвать в связи со взрывами в городе Белгороде, сообщил министр иностранных дел Чехии Яна Липовский.

В соцсети Х министр заявил: "Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызывала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью приедем".

Между тем, представитель России в ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в убийствах мирных жителей с использованием боеприпасов из Чехии, поэтому он потребовал присутствия на заседании посла Чехии при ООН.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде в субботу, 30 декабря, произошли взрывы.

В результате обстрела со стороны Украины 109 человек ранены, 25 тяжелораненых готовятся к транспортировке в федеральные клиники, написал Гладков.

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