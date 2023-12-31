В новогодний вечер в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Около 20:40 поступило сообщение, что в Черное море вышли три российских корабля, несущих ракеты "Калибр".

Вооруженные силы Украины также сообщают о значительной активности российской тактической авиации на юге и востоке, есть угроза запуска ракет.

Глава Херсонской городской военной администрации сообщает, что Херсон уже долгое время находится под обстрелом. В прибрежной зоне слышны взрывы.

Также сообщается, что с аэродрома Моздок вновь зарегистрирован взлет МиГ-31К. Ракеты "Кинжал" обычно запускаются с самолетов этого типа.

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