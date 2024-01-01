Новый год на дорогах встретили достаточно спокойно

Последний день уходящего года был относительно спокойным на латвийских дорогах - зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал только один человек, а 11 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.