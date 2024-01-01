Новый год на дорогах встретили достаточно спокойно

Последний день уходящего года был относительно спокойным на латвийских дорогах - зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал только один человек, а 11 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.
За сутки зафиксировано 299 нарушений правил дорожного движения, в том числе 102 нарушения скорости, два случая агрессивного вождения, 11 нетрезвых водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения. Против нетрезвых водителей возбуждено пять уголовных дел.
По данным архива агентства LETA, год назад - в последний день 2022 года - за рулем в нетрезвом виде были пойманы 16 водителей, 13 из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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