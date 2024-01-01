Политолог: Ринкевич в новогоднем обращении допустил одну серьезную ошибку

Новогоднее обращение премьер-министра Эвики Силини к народу было своеобразным отчетом о достигнутом, а обращение президента Эдгара Ринкевича - очень человечным, оценил декан факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.
И Силиня, и Ринкевич выступили с новогодней речью впервые после вступления в должность.
Как прокомментировал Икстенс, премьер-министр говорила больше о более конкретных вещах, это был своего рода отчет о том, что возглавляемое ею правительство сделало за эти четыре месяца.
По форме Икстенс не смог вспомнить новогоднего обращения ни одного другого премьер-министра, которое проходило бы в окружении шумных детей. Это был приятный отход от привычного однообразия, когда одинокий премьер говорит в компании рождественской елки. Однако речи, по словам эксперта, не хватило торжественности.
Что касается содержания, то здесь не было ничего особо запоминающегося, как это бывало и в других случаях, сказал эксперт. Сокращение бюрократии, о котором упомянул Силиня, можно считать новогодним обязательством, а не какими-то конкретными действиями.
"Истории об образовании согрели мое сердце, но впереди еще безумный объем работы", - сказал политолог. Вопрос в том, кто выступит с речью в следующем году. Сейчас нельзя сказать, что правительство крайне успешно решает проблемы сферы образования, оценил эксперт.
Икстенс отметил, что было приятно, что премьер в своей речи упомянула о важности латышского языка. Между тем, начало выступления премьера, в котором она упомянула, что лучшие инвестиции - это инвестиции в детей, по мнению политолога, не было успешным. В этой связи было бы еще хуже упомянуть только об устойчивости пенсионной системы, и тогда все пойдет насмарку, отметил эксперт.
С другой стороны, по мнению Икстенса, речь Ринкевича была более человечной. По форме обращение президента было весьма привычным.
Политолог отметил, что говорить о смелости и действиях - это хорошо, но говорить о том, что "у каждого своя Латвия", - большая ошибка. Например, тогда получается, что у Татьяны Жданок будет своя Латвия, у Ринкевича своя, а у Андриса Шкеле третья, и это, по мнению политолога, очень неудачный итог выступления.
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