Политолог: Ринкевич в новогоднем обращении допустил одну серьезную ошибку

И Силиня, и Ринкевич выступили с новогодней речью впервые после вступления в должность.

Как прокомментировал Икстенс, премьер-министр говорила больше о более конкретных вещах, это был своего рода отчет о том, что возглавляемое ею правительство сделало за эти четыре месяца.

По форме Икстенс не смог вспомнить новогоднего обращения ни одного другого премьер-министра, которое проходило бы в окружении шумных детей. Это был приятный отход от привычного однообразия, когда одинокий премьер говорит в компании рождественской елки. Однако речи, по словам эксперта, не хватило торжественности.

Что касается содержания, то здесь не было ничего особо запоминающегося, как это бывало и в других случаях, сказал эксперт. Сокращение бюрократии, о котором упомянул Силиня, можно считать новогодним обязательством, а не какими-то конкретными действиями.