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Тест водородного авто: за 50 евро удалось проехать чуть менее 180 километров

Лийна Лакс
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BMW iX5 на заправке в Берлине, Германия
BMW iX5 на заправке в Берлине, Германия Фото: MICHELE TANTUSSI

Репортер немецкого экономического издания протестировал BMW iX5 и установил, на какое расстояние может проехать автомобиль, но удивление вызвало то, что вождение этого автомобиля требует определенной физической формы. Этот репортаж пересказывает Rus.Postimees.

Handelsblatt пишет, что первый водородный автомобиль BMW был создан еще в 2007 году, но затем компания отказалась от этой идеи. Теперь производитель представил новый водородный автомобиль. BMW iX5 был выпущен в феврале 2023 года, но на сегодняшний день в мире доступно всего около ста таких автомобилей.

Репортер Handelsblatt описывает, как во время тест-драйва эксперт BMW потребовал сначала провести своего рода физический тест: нужно было в считанные минуты остановить водородный автомобиль и убежать на несколько метров от него. Те, кто не смогли выполнить это, не могли водить, пишет Handelsblatt.

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