Bolt начинает предлагать в Риге поездки на Tesla. Внедряет новую категорию

Одним из важнейших приобретений при передвижении на электромобилях Tesla в Риге станет возможность пользоваться полосами для общественного транспорта. Поездки на электроавтомобиле Tesla будут осуществлять лицензированные партнеры по сотрудничеству в пассажирских перевозках Bolt.

Использование электромобилей за последние годы во многих регионах мира, в том числе в Латвии, приобрело очевидную популярность, поэтому, учитывая растущий интерес общества в этой сфере, Bolt также хочет предложить своим клиентам все больше альтернативных возможностей передвижения.

"С более широким доступом к альтернативным транспортным средствам мы можем постепенно преобразовывать города в места, в которых приятно жить. В будущем клиентам в категории электромобилей мы планируем предложить еще более широкие возможности", - рассказала Кристине Безерра-Кьерульф, руководитель Bolt в Латвии.

В настоящее время транспортные средства Bolt в категории электромобилей доступны в 73 городах Европы и Африки, а в сфере совместного вождения электромобилей Tesla были доступны только в Таллинне, а теперь они доступны и в Риге.

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