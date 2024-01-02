Bolt начинает предлагать в Риге поездки на Tesla. Внедряет новую категорию

Чтобы способствовать переходу на более устойчивые способы передвижения в городской среде, платформа совместного вождения Bolt начала предлагать своим пользователям в Риге поездки на новых электротранспортных средствах Tesla. Вместе с этой инициативой в мобильное приложение Bolt введена отдельная категория электрических транспортных средств, цель которой - обеспечить клиентам платформы еще более широкие возможности выбора при планировании своих поездок.
Одним из важнейших приобретений при передвижении на электромобилях Tesla в Риге станет возможность пользоваться полосами для общественного транспорта. Поездки на электроавтомобиле Tesla будут осуществлять лицензированные партнеры по сотрудничеству в пассажирских перевозках Bolt.
Использование электромобилей за последние годы во многих регионах мира, в том числе в Латвии, приобрело очевидную популярность, поэтому, учитывая растущий интерес общества в этой сфере, Bolt также хочет предложить своим клиентам все больше альтернативных возможностей передвижения.
"С более широким доступом к альтернативным транспортным средствам мы можем постепенно преобразовывать города в места, в которых приятно жить. В будущем клиентам в категории электромобилей мы планируем предложить еще более широкие возможности", - рассказала Кристине Безерра-Кьерульф, руководитель Bolt в Латвии.
В настоящее время транспортные средства Bolt в категории электромобилей доступны в 73 городах Европы и Африки, а в сфере совместного вождения электромобилей Tesla были доступны только в Таллинне, а теперь они доступны и в Риге.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!