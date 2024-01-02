В Рижском зоопарке погиб уборщик: полиция просит отозваться очевидцев трагедии

Госполиция призывает откликнуться очевидцев происшествия, которые могут предоставить любую полезную для следствия информацию, позвонив по номеру телефона 67086029!

Ранее сообщалось, что предварительное исследование показало, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Руководитель зоосада Янис Рудзитис признал, что произошедшая трагедия при нападении верблюда стала небывалым событием в обозримой истории, передают TV3 ziņas.

Коллеги умершего сотрудника охарактеризовали погибшего как очень позитивного и ответственного. Уборщик работал здесь почти два года.

Руководитель департамента коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола пояснила: "Верблюд бывает агрессивным, и он бывает агрессивным круглый год, но особенно непредсказуемым его поведение во время гона. И именно в этой ситуации он был во время гона. Верблюд всегда находится в другом помещении".

Рижский зоопарк сообщает, что работники были застрахованы.

Государственная инспекция труда также будет расследовать этот несчастный случай.

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