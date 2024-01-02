На организацию референдума по партнерства не хватает 85% подписей, сбор завершится в пятницу

Как сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс, об инициировании референдума по отмене соответствующих поправок к Закону о нотариате с 7 декабря к 16:00 2 января подписались 22 602 избирателя.

Чтобы инициировать референдум, до 5 января необходимо собрать подпись одной десятой части граждан Латвии, или 154 241 избирателя.

Как сообщалось, 9 ноября Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял пакет законопроектов, предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, о введении в Латвии института партнерства.

Однако вскоре после этого оппозиционные политические силы заявили, что собрали подписи 34 депутатов Сейма, чтобы попытаться добиться инициирования референдума о принятых Сеймом поправках к закону о нотариате о введении института партнерства.

Под такой идеей подписались депутаты "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и Национального объединения. Соответствующие подписи в соответствии с Конституцией поданы президенту Эдгару Ринкевичу.

О сборе подписей во время парламентских дебатов ранее сообщили лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и депутат от "Объединенного списка" Линда Матисоне.

Конституцией установлено право не менее 34 депутатов приостановить обнародование законопроектов на два месяца, чтобы в течение одного месяца попытаться при организованном ЦИК сборе подписей получить нужную поддержку для организации референдума по этому вопросу.

Планируется, что в случае провозглашения поправки вступят в силу 1 июля 2024 года.

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