Видео ⟩ Во дворе дома в Плявниеках внезапно загорелся автомобиль

Местные жители наблюдали, как пламя уничтожило автомобиль Toyota RAV4 на углу многоэтажного дома на улице Салнас.

По словам владелицы автомобиля, она проехал всего 200 метров. Никакого предупреждающего сигнала на панели управления не появилось, машина просто задымилась.

"Появился дым, мы остановились и открыли капот. И тут же на нас вырвался огонь. Машина новая, ну, как новая, я езжу на ней уже пять лет. Я взяла ее в лизинг в Wess Motors, и у меня есть страховка KASKO. Недавно я прошла технический осмотр автомобиля. Никаких проблем не было. Мы не понимаем, что произошло. Они пытались потушить его четырьмя, пятью огнетушителями, но не смогли ничего потушить. Вот и все. Мы вызвали пожарную бригаду", - рассказывает владелица автомобиля и ее пассажир.

Обе женщины говорят, что благодарят мужчин, прибежавших на помощь. Однако сразу стало понятно, что без участия спасателей потушить огонь будет невозможно. Были слышны взрывы, беспокойство вызывал и тот факт, что у машины был полный топливный бак.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Евгений Харитонов рассказал, что на площади шесть квадратных метров горел легковой автомобиль гибридного типа - Toyota RAV4. Условия тушения были сложными, так как гибридный автомобиль не удалось полностью потушить до того, как выгорел весь литий в аккумуляторе. Домам ничего не угрожало, так как автомобиль горел на открытой территории.

Движение автомобилей по улице Салнас было восстановлено только тогда, когда спасатели закончили работу и покинули место вызова.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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