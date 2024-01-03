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Затруднено движение на Вентспилсском шоссе, а также около Талси и Гулбене

rus.tvnet.lv
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Фото: Schutterstock.com

Утром в среду, 3 января, осложнены условия движения на главных дорогах в окрестностях Вентспилса, Талси и Гулбене, а в остальной части Латвии они удовлетворительные, сообщили представители VSIA Latvijas Valsts ceļi.

На участке Вентспилсского шоссе от Стразде до Вентспилса лежит снег. В окрестностях Талси и Гулбене сложные условия движения на региональных дорогах.

На местных дорогах сложные условия движения на около Салдуса, а также на значительной территории Латгале и Видземе.

В компании заявляют, что заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействовано 13 единиц снегоуборочной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Хотя по всей Латвии установились морозы, ограничения по массе автомобиля, введенные во время недавних дождей и оттепели, все еще сохраняются на гравийных дорогах, в основном в Курземе и Земгале. Ограничения по весу транспортных средств введены на 81 участке гравийных дорог. Карту с участками, где установлены ограничения, можно найти на сайте LVC.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

О сложных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, жителей призывают сообщать в Latvijas Valsts ceļi, позвонив на круглосуточный бесплатный справочный телефон 800 055 55, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях

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