Видео "Я вам говорил!" Недовольный покупатель машины протаранил автосалон

Однако возмущенного клиента этого не удовлетворило.

"Марей вышел из салона, сел в свою машину и врезался в автоцентр", - указал департамент полиции Сандии.

На видео, записанном в демонстрационном зале дилера, видно, как Марей въезжает на своем автомобиле прямо в стеклянную дверь.

"Я вам говорил! Я вам говорил!" - кричал Марей, перешагивая через осколки стекла, разрывая куртку и проходя через разбитую входную дверь здания.

В результате инцидента никто не пострадал, однако дилеру нанесен ущерб в размере около 10 000 долларов.

Слейд рассказал, что перед тем, как Марей протаранил здание, ему предложили вернуть деньги или дать другую машину.

Марей был арестован и обвинен в совершении преступлении, безответственной угрозе и нарушении хозяйственной деятельности

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