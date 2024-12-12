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Видео "Я вам говорил!" Недовольный покупатель машины протаранил автосалон

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Фото статьи
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В штате Юта недовольный мужчина разбил свой автомобиль. Впрочем, способ, каким он это сделал, стал интернет-хитом, сообщают американские СМИ.

35-летний Майкл Ли Марей в понедельник, 9 декабря, приобрел за 4000 долларов пользованный Subaru Outback в автосалоне Mazda в городе Сандия, расположенном в столичном округе Солт-Лейк-Сити, сообщает Fox 13 News.

Вскоре после этого Марей заявил, что после покупки машины обнаружил у транспортного средства механические проблемы. По этой причине он вернулся в дилерский центр и надеялся вернуть деньги. В автосалоне сказали, что это, к сожалению, невозможно.

Менеджер дилерского центра Тайлер Слейд сказал, что перед покупкой Subaru ему сказали, что машине потребуется ремонт.

Возмущенный отказом, Марей пригрозил въехать на машине в дилерский салон, если ему не вернут деньги.

"Мы сказали, что не должны этого делать. Сиди, мы можем это решить, мы можем найти решение", - рассказал Слейд.

Однако возмущенного клиента этого не удовлетворило.

"Марей вышел из салона, сел в свою машину и врезался в автоцентр", - указал департамент полиции Сандии.

На видео, записанном в демонстрационном зале дилера, видно, как Марей въезжает на своем автомобиле прямо в стеклянную дверь.

"Я вам говорил! Я вам говорил!" - кричал Марей, перешагивая через осколки стекла, разрывая куртку и проходя через разбитую входную дверь здания.

В результате инцидента никто не пострадал, однако дилеру нанесен ущерб в размере около 10 000 долларов.

Слейд рассказал, что перед тем, как Марей протаранил здание, ему предложили вернуть деньги или дать другую машину.

Марей был арестован и обвинен в совершении преступлении, безответственной угрозе и нарушении хозяйственной деятельности

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