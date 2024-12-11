Ограничения дорожного движения в Риге до января на время съемок корейского фильма

На ряде улиц будет запрещена остановка и стоянка автомобилей, а также при необходимости может быть временно приостановлено движение транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов - максимальный период таких остановок составит до пяти минут.

Основные ограничения движения

19 декабря с 00:40 до 05:00 - движение ограничат на участке улицы Бривибас от дома № 40 до дома № 48/50.

28 декабря с 08:00 до 10:00 - временные ограничения коснутся Ганибу дамбис вблизи перекрестка с улицей Дамбья.

С 07:00 29 декабря до 22:00 30 декабря - на улице Реймерса будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов.

29-30 декабря - на участке бульвара Райня между улицами Кр. Валдемара и Бривибас разрешенная скорость будет снижена до 30 км/ч.

Запрет на остановку и стоянку транспорта

С 16:00 14 декабря до 09:00 19 декабря - запрет коснется улицы Дзирнаву на участке от улицы Бривибас до улицы Базницас. Аналогичные ограничения вводятся на улице Базницас от дома № 7 до улицы Дзирнаву.

С 16:00 14 декабря до 08:00 24 декабря - стоянка запрещена на улице Дзирнаву между улицей Тербатас и домом № 58.

С 08:00 15 декабря до 07:00 19 декабря - запрет на остановку и стоянку будет действовать на правой стороне улицы Дзирнаву и возле парковки у дома № 44 на улице Бривибас (исключение составляют места для инвалидов).

С 16:00 17 декабря до 09:00 19 декабря - запрет стоянки охватит улицу Базницас на участке между улицами Дзирнаву и Лачплеша.

Дополнительные ограничения на других улицах

С 18:00 20 декабря до 08:00 24 декабря - стоянка запрещена на улице Тербатас между улицами Элизабетес и Дзирнаву.

С 18:00 27 декабря до 13:00 28 декабря - аналогичные ограничения вводятся на улице Красотаю от улицы Спаргелю до улицы Матиса.

С 16:00 28 декабря до 08:00 4 января - запрет коснется участка бульвара Калпака от улицы Бривибас до улицы Реймерса, а также правой стороны улицы Реймерса на участке от бульвара Райня до дома № 1.

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