Tesla, кришнаит и карета: подробности живописной свадьбы Саманты Тины

Как пишет журнал Privātā Dzīve, церемония прошла в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны в Кулдиге и проводилась пастором Мартиньшем Бурке-Буркевицом.

На торжественное бракосочетание невеста прибыла в белом автомобиле Tesla, а за рулем сидел самый известный в Латвии кришнаит и ведический философ Угис Кугис. А после церемонии чету молодоженов - Саманту и ее возлюбленного Артура - ждала карета.

Свадебные торжества продолжились в одном из концертных залов в Кулдиге.

Как уже сообщалось, певица объявила о помолвке в августе этого года. Избранник Саманты писал ей в соцсетях на протяжении двух лет, а лично они познакомились на ее концерте.

Подробности читайте в журнале Privātā Dzīve от 2 января!

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