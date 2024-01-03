В Эстонии восемь однополых пар подали заявления о заключении брака

"В Таллиннский загс заявление подали 16 пар, из них 8 пар - однополые", - рассказала ведущий специалист Таллиннского загса Оксана Ийн, отметив, что две пары приходили на место подавать заявление.

По закону, после подачи заявления до бракосочетания должен пройти минимум месяц, то есть, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены уже в начале февраля.

Процедурное различие лишь одно - теперь в загсе имеются и гендерно-нейтральные формы для заключения брака, где вместо слов "мужчина" и "женщина" используются "первый супруг" и "второй супруг".

Ранее сообщалось, что парламент Эстонии 20 июня одобрил легализацию браков однополых пар. Закон вступил в силу 1 января и предусматривает, что в Эстонии возможен брак между двумя взрослыми вне зависимости от их пола.

Закон также сохраняет возможность заключения однополыми парами договора о совместном проживании, и устанавливает, что зарегистрированные партнеры, согласно закону, смогут заключить брак по упрощенной процедуре. В Эстонии однополые пары могут заключить договор о совместном проживании с 2016 года.

В дальнейшем однополые пары смогут и усыновлять детей. Однополые супруги смогут усыновить ребенка своего супруга с согласия биологического родителя.

В законе прописан принцип, согласно которому у ребенка не может быть более двух родителей, и сохраняется принцип, что права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь и в основном есть у биологических родителей.

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