Видео ⟩ В Бабите автомобиль Bolt Drive врезался в дерево. Пострадал один человек

На видео можно увидеть, что автомобиль Bolt Drive врезался в дерево, но в машине никого не было.

В Государственной полиции порталу TVNET сообщили, что сегодня, 3 января, около 09:10 в Бабите водитель автомобиля Peugeot вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал один человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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