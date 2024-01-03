Видео ⟩ В Бабите автомобиль Bolt Drive врезался в дерево. Пострадал один человек

В среду, 3 января, автомобиль Bolt Drive попал в дорожно-транспортное происшествие в Бабите. Портал TVNET связался с полицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
На видео можно увидеть, что автомобиль Bolt Drive врезался в дерево, но в машине никого не было.
В Государственной полиции порталу TVNET сообщили, что сегодня, 3 января, около 09:10 в Бабите водитель автомобиля Peugeot вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии пострадал один человек. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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