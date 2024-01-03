Судья из Латвии во время отпуска работал в Дании. Его оштрафовали

Судье Курземского районного суда Ренару Юрмалису нужно будет возместить потери латвийскому государству за несогласованную работу на меховом заводе в Дании во время отпуска, сообщает Latvijas Avīze, со ссылкой на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое также признал законным Административный районный суд.
Суд отклонил апелляцию Юрмалиса на отмену решения KNAB, которое предусматривает, что Юрмалису нужно возместить государству потери в размере 5853,11 евро. Эти потери образовались тогда, когда судья с 2017 по 2020 год во время своих отпусков отправлялся в Данию, где в ноябре и декабре как подрядчик работал на заводе по переработке пушнины.
Во время четырех отпусков судья заработал свыше 11 000 евро.
Главная проблема заключалась в том, что у Юрмалиса, как у судьи, не было разрешения объединять свою должность с еще какой-то работой. Также он не указал свои побочные доходы в декларациях государственного должностного лица, сообщает издание.
Информация о незаконной деятельности лиепайского судьи попало в KNAB, которое констатировало, что Юрмалис нарушил определенные по закону ограничения, поэтому 17 мая 2022 года Бюро начало против него административный процесс. Во время расследования Бюро сделало вывод, что судья осознанно скрывал информацию про свою работу в Дании и нанес вред государству. Незаконная деятельность судьи длилась долго, а полученные таким образом доходы достигли значительной суммы.
Оценив все обстоятельства, председатель KNAB решил, что Юрмалису необходимо компенсировать государству 52% от полученных в Дании доходов.
Юрмалис не согласился с решением, поэтому обратился в суд, где его заявление было отклонено. Приговор еще будет обжалован в Административном окружном суду.
Комментарий Юрмалиса о приговоре, а также информацию о том, планирует ли он его обжаловать, Latvijas Avīze получить не удалось, т.к. в декабре судья отправился в очередной отпуск.
Судя по декларации государственного должностного лица Юрмалиса, в прошлом году от Администрации суда он получил зарплату в 42 623 евро, в рамках пособий и средств на содержание ему были выплачены 4200 евро, а от предприятия по переработке металлолома SIA Tolmets Kurzeme судья получил 458 евро.
Как исходит из деклараций Юрмалиса за последние годы, в то время, когда он подрабатывал на меховом заводе в Дании, его доходы в Латвии были заметно меньше.
В течении года Юрмалис покупал неновые автомобили и прицепы, иногда продавал или списывал их. В декларациях судьи регулярно появляются доходы от предприятий по переработке металлолома.
В 2022 году в собственности Юрмалиса были 34 автомобиля, произведенных с 1985 по 2018 год. Также Юрмалису принадлежало 13 прицепов и транспортных кузовов, а также один мопед.
В частной и общей собственности Юрмалиса в 2022 году было четыре участка земли, три строения, две квартиры и еще одна недвижимость. Все эти собственности находятся в Лиепае и в ее округе.
В долговых обязательствах судьи от 2022 года было неполных 54 000 евро, свидетельствует его декларация государственного должностного лица.
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