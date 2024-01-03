Судья из Латвии во время отпуска работал в Дании. Его оштрафовали

Оценив все обстоятельства, председатель KNAB решил, что Юрмалису необходимо компенсировать государству 52% от полученных в Дании доходов.

Юрмалис не согласился с решением, поэтому обратился в суд, где его заявление было отклонено. Приговор еще будет обжалован в Административном окружном суду.

Комментарий Юрмалиса о приговоре, а также информацию о том, планирует ли он его обжаловать, Latvijas Avīze получить не удалось, т.к. в декабре судья отправился в очередной отпуск.

Судя по декларации государственного должностного лица Юрмалиса, в прошлом году от Администрации суда он получил зарплату в 42 623 евро, в рамках пособий и средств на содержание ему были выплачены 4200 евро, а от предприятия по переработке металлолома SIA Tolmets Kurzeme судья получил 458 евро.

Как исходит из деклараций Юрмалиса за последние годы, в то время, когда он подрабатывал на меховом заводе в Дании, его доходы в Латвии были заметно меньше.

В течении года Юрмалис покупал неновые автомобили и прицепы, иногда продавал или списывал их. В декларациях судьи регулярно появляются доходы от предприятий по переработке металлолома.

В 2022 году в собственности Юрмалиса были 34 автомобиля, произведенных с 1985 по 2018 год. Также Юрмалису принадлежало 13 прицепов и транспортных кузовов, а также один мопед.

В частной и общей собственности Юрмалиса в 2022 году было четыре участка земли, три строения, две квартиры и еще одна недвижимость. Все эти собственности находятся в Лиепае и в ее округе.

В долговых обязательствах судьи от 2022 года было неполных 54 000 евро, свидетельствует его декларация государственного должностного лица.

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