В Британии впервые расследуют виртуальное сексуальное нападение: жертвой стала 16-летняя девочка

Полиция начала расследование после того, как 16-летняя девушка в виртуальной среде подверглась сексуальному нападению, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на Mail Online.
Девочку в мире виртуальной реальности Metaverse, которую открыл глава Facebook Марк Цукерберг, "изнасиловали в группе" неизвестные мужчины. В связи с произошедшим полиция Великобритании начала расследование.
Несмотря на то, что геймерша не получила физических травм, после виртуального нападения у нее остались такие же последствия, как и после изнасилования в реальной жизни, и теперь она страдает от тяжелой эмоциональной травмы.
В момент нападения аватар жертвы находился в "онлайн-комнате" вместе с другими игроками. Так как геймерша надела очки виртуальной реальности, чтобы сделать стандартный опыт игры более захватывающим, она пережила нападение особенно ярко.
Сообщается, что более подробная информация по данному случаю не раскрывается, чтобы защитить пострадавшего ребенка.
Есть основания для опасений, что расследование не принесет результатов, так как нынешние законы не предусмотрены для наказания людей за онлайн-нападения.
Это уже не первый случай, когда публично сообщается о сексуальных нападениях со стороны других игроков. Так, например, было несколько сообщений о случаях изнасилования в игре Horizon World от Meta.
Глава совета полиции Великобритании по защите детей и расследования насильственных случаев сказала: "Мы знаем, что тактика преступников, направленная на нападения, постоянно развивается. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы подростки в виртуальной среде были защищены и могли безопасно использовать технологии без угроз и страхов. Metaverse создает среду для того, чтобы сексуальные злоумышленники совершали ужасные преступления против детей, которые могут повлиять на них на всю жизнь. Поэтому наш полицейский подход должен постоянно развиваться, чтобы мы могли ловить злоумышленников и защищать жертв во всех онлайн-пространствах".
Metaverse - смоделированная в 3D виртуальная реальность, в которой ее пользователи существуют и взаимодействуют как аватары - лично созданные и контролируемые цифровые версии себя.
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