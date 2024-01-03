В Британии впервые расследуют виртуальное сексуальное нападение: жертвой стала 16-летняя девочка

Глава совета полиции Великобритании по защите детей и расследования насильственных случаев сказала: "Мы знаем, что тактика преступников, направленная на нападения, постоянно развивается. Поэтому очень важно обеспечить, чтобы подростки в виртуальной среде были защищены и могли безопасно использовать технологии без угроз и страхов. Metaverse создает среду для того, чтобы сексуальные злоумышленники совершали ужасные преступления против детей, которые могут повлиять на них на всю жизнь. Поэтому наш полицейский подход должен постоянно развиваться, чтобы мы могли ловить злоумышленников и защищать жертв во всех онлайн-пространствах".