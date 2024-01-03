Юревицc: Сейм не намерен медлить с передачей Дома Москвы в государственную собственность

Он добавил, что законопроект был рассмотрен как с точки зрения безопасности, так и с юридической точки зрения, поскольку его разрабатывали комиссия по национальной безопасности, Министерство юстиции и службы безопасности.

По словам Юревицcа, "Новое Единство" поддержит законопроект, поскольку, по данным служб безопасности, Дом Москвы давно используется как инструмент российской пропаганды для организации "деятельности враждебной к Латвии пятой колонны". По мнению главы крупнейшей фракции парламента, в интересах Латвии передать Дом Москвы в государственную собственность.

Юревицc выразил гордость за подавляющее большинство латвийских предпринимателей и производителей, которые с первого дня войны поддержали Украину и прекратили сотрудничество с Россией. Что же касается предприятий, которые продолжают поддерживать тесные деловые связи с Россией, в том числе после оккупации Крыма в 2014 году, то они должны сами нести за это ответственность, считает политик.