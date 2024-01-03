Юревицc: Сейм не намерен медлить с передачей Дома Москвы в государственную собственность

Сейм не намерен медлить с решениями о передаче Дома Москвы в государственную собственность, заявил агентству LETA председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицc.
Он добавил, что законопроект был рассмотрен как с точки зрения безопасности, так и с юридической точки зрения, поскольку его разрабатывали комиссия по национальной безопасности, Министерство юстиции и службы безопасности.
По словам Юревицcа, "Новое Единство" поддержит законопроект, поскольку, по данным служб безопасности, Дом Москвы давно используется как инструмент российской пропаганды для организации "деятельности враждебной к Латвии пятой колонны". По мнению главы крупнейшей фракции парламента, в интересах Латвии передать Дом Москвы в государственную собственность.
Юревицc выразил гордость за подавляющее большинство латвийских предпринимателей и производителей, которые с первого дня войны поддержали Украину и прекратили сотрудничество с Россией. Что же касается предприятий, которые продолжают поддерживать тесные деловые связи с Россией, в том числе после оккупации Крыма в 2014 году, то они должны сами нести за это ответственность, считает политик.
Как сообщалось, Rietumu banka призывает депутатов не спешить с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийских бизнесменов, чьи активы находятся в России.
В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая заявляет, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге Латвийскому государству и ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбой Украины против агрессора, а также имеющиеся опасения по поводу безопасности.
В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основание предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе Rietumu banka, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализированы.
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