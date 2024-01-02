В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu banka Елена Бурая заявляет, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге Латвийскому государству и ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбой Украины против агрессора, а также имеющиеся опасения по поводу безопасности. В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основание предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе Rietumu banka, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализованы.