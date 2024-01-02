Rietumu banka призывает депутатов Сейма не торопиться с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийские предприятия, чьи активы находятся в России.
В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu banka Елена Бурая заявляет, что полностью понимает передачу так называемого Дома Москвы в Риге Латвийскому государству и ее символическое значение как акта солидарности с украинским народом и борьбой Украины против агрессора, а также имеющиеся опасения по поводу безопасности. В то же время Бурая обращает внимание депутатов на то, что принятие такого законопроекта даст государству-агрессору основание предпринять идентичные действия против латвийских компаний, в том числе Rietumu banka, чьи активы заморожены в России в связи с санкциями и могут быть национализованы.
Это относится не только к Rietumu banka и его активам, но и к другим латвийским предприятия. Бурая утверждает, что сумма активов, которые потеряют латвийские предприятия и налогоплательщики, исчисляется десятками миллионов евро.
Бурая также отмечает, что представители Rietumu banka решительно осуждают агрессию России против Украины и поддерживают Украину в ее борьбе с агрессором. В результате этой поддержки банк столкнулся с несправедливыми и незаконными действиями и решениями российских правоохранительных органов в отношении предприятий в недружественных России странах. В том числе российские суды открыто советуют должникам и залогодателям Rietumu banka подавать иски в российские суды против предприятий из недружественных стран, в том числе против Rietumu banka, говорится в письме.
Банк предпринимает действия по выходу с российского рынка путем рефинансирования и/или продажи активов. В связи с российскими санкциями, направленными против стран Европейского союза и их предприятий, перевод средств из России на счета Rietumu banka ограничен 10 миллионами рублей или примерно 85 323 евро в месяц на одного должника.
"Учитывая вышеизложенное, мы призываем вас рассмотреть срочность данного законопроекта и просим не подавать его в Сейм в срочном порядке, так как последствия затронут многие предприятия Латвии, чьи активы принудительно находятся в Российской Федерации", - пишет Бурая.
Письмо адресовано председателю Сейма Дайге Миерине, председателю комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Раймонду Бергманису и секретарю президиума Сейма Эдварду Смилтенсу.
В годовом отчете Rietumu banka за 2022 год указано, что рисковая позиция банка в России на конец 2022 года составляет 129 млн евро, а Беларуси - 18 млн евро. По типу активов основные риски - это кредиты клиентам и дебиторские долги (94%).
В 2022 году было принято решение прекратить финансирование новых лизинговых сделок и начать полную амортизацию белорусского лизингового портфеля группы с целью снижения общего уровня риска по Беларуси. В 2023 году банк планирует значительно снизить кредитный риск по России и Беларуси путем рефинансирования кредитов или их продажи профессиональным участникам рынка.
Банк ожидал, что портфель неприбыльных кредитов будет полностью погашен в течение 2023 года.
21 декабря прошлого года парламент концептуально одобрил законопроект, предусматривающий передачу Дома Москвы в собственность государства.
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