BYD вместо Tesla: на мировом рынке электромобилей идет смена лидера

Впрочем, осенью прошлого года Tesla, которая с конца 2019 года выпускает электромобили для азиатского рынка на своей "гигафабрике" в Шанхае, пришлось объявить о предстоящей отмене скидок. Это, в свою очередь, способствовало росту продаж в 4-м квартале, поскольку многие китайские покупатели поспешили приобрести машины по пока еще сниженным ценам.

Европейские заводы Tesla и BYD

Впредь корпорации Tesla, открывшей в марте 2022 года свою первую европейскую "гигафабрику" в Грюнхайде под Берлином, предстоит бороться с BYD и за европейских покупателей. Китайский производитель приступил к планомерной экспансии на рынке Евросоюза фактически лишь осенью 2022 года, но уже год спустя принял решение не только экспортировать, но и инвестировать в ЕС.

22 декабря 2023 года компания объявила о строительстве своего первого европейского завода в венгерском городе Сегед, представив это как "важный шаг на пути к зеленой мобильности в Европе". BYD уже выпускает в Венгрии электрические автобусы. Подробности о размерах нового предприятия пока не сообщались, но эксперты исходят из того, что его мощность может составить 200 000 электромобилей в год и что это станет одной из крупнейших иностранных инвестиций в истории страны.