Миллионы таксистов в России могут потерять работу из-за новых правил

Как сообщает портал "Мотор.ру" - эксперты проанализировали ситуацию, связанную с законодательным регулированием отрасли, а также опросили самозанятых таксистов и пришли к выводу, что в 2024 году около двух миллионов водителей, работающих как самозанятые лица, могут уйти из отрасли. Тогда дефицит рабочей силы в стране может достичь 80%.

В худшем случае объем поездок на такси в России снизится на 90%, а цена на перевозки в часы пик вырастет в десять раз. В настоящее время большинство самозанятых водителей, не зарегистрированных в Федеральной государственной информационной системе "Такси", продолжают работать только потому, что новый закон еще не вступил в силу.

Однако в Министерстве транспорта России сообщили, что разработка поправок завершится в первом квартале 2024 года. В результате в нескольких регионах уже начались рейды, в которых власти проверяют самозанятых таксистов.

Когда поправки вступят в силу, водители, не зарегистрированные в системе, не смогут осуществлять перевозки.

Эксперты полагают, что большинство таксистов, отказавшихся регистрироваться в системе, переедут в другие районы страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!