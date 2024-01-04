Видео ⟩ Пытаясь тушить пожар в квартире, студент получил ожоги

Квартира Надежды находится на втором этаже, прямо над квартирой, где произошел пожар. Женщина рассказывает, что не только она сама, но и другие соседи были напуганы, потому что никто не мог понять, откуда идет дым.

Они начали искать источник огня и выяснили, что он находится на первом этаже, где живут молодые люди из Индии, снимающие жилье, рассказывает Надежда.

Надежда подумала, что молодые люди приготовили на открытом огне какую-то национальную еду, поскольку в квартире сгорела вытяжка и потолок общей площадью два квадратных метра.

Пожарных вызвали внучка женщины, которая отправилась на прогулку в парк в тот момент, когда в доме появился дым, но сразу же побежала в задымленный дом после звонка бабушки. Женщина спасла не только свою квартиру, но и почти весь дом.

Один из жильцов квартиры пострадал в результате несчастного случая с огнем, но молодой говорит, что поправится через несколько месяцев.

Прибывшие по вызову спасатели полностью потушили пожар, а медики оказали помощь пострадавшему.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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