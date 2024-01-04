Видео ⟩ В Украине наступают сильные морозы; Россия может этим воспользоваться

Температура воздуха по всей Украине может опуститься до -25 градусов. Защитники Украины подчеркивают, что цель российской армии - оставить украинцев без воды, электричества и тепла в холодное время года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил союзников западных стран не задерживать поставки систем ПВО, чтобы Киев мог защитить жизни людей от ударов российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

"Пожалуйста, особенно в эти дни, обратите внимание на воздушную тревогу. Нам важно защитить каждую жизнь", - подчеркнул президент.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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