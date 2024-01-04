Чт, 4.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ В Украине наступают сильные морозы; Россия может этим воспользоваться

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Reuters/ScanPix

В ближайшие дни сильные морозы придут и в Украину, которая убеждена, что российские войска будут использовать их для усиления атак на критически важную инфраструктуру, сообщает программа TV3 Ziņas.

Температура воздуха по всей Украине может опуститься до -25 градусов. Защитники Украины подчеркивают, что цель российской армии - оставить украинцев без воды, электричества и тепла в холодное время года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил союзников западных стран не задерживать поставки систем ПВО, чтобы Киев мог защитить жизни людей от ударов российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

"Пожалуйста, особенно в эти дни, обратите внимание на воздушную тревогу. Нам важно защитить каждую жизнь", - подчеркнул президент.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх