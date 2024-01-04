Пожар на складе пиротехники в Озолниеки; пострадали три человека

В среду, 3 января, в 22:12 в VUGD поступила информация о том, что на складе пиротехники в Озолниеки возник пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в здании, где хранятся пиротехнические изделия, на площади пять квадратных метров загорелись вещи.

До прибытия спасателей пожар уже был потушен сотрудниками объекта с помощью огнетушителей.

В ходе тушения пострадали три человека, двое из них - пожарные, которые после осмотра медиками продолжили работу на месте происшествия. Работы по тушению были завершены в полночь.

В 11:42 в VUGD поступил вызов на улицу Иерикю в Риге, где в квартире на третьем этаже трехэтажного жилого дома горели домашние вещи на площади один квадратный метр.

До прибытия VUGD из здания был эвакуирован один человек, а один пострадавший был спасен пожарными и передан медикам.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 52 вызова - 18 на пожаротушение, 23 на спасение, а 11 вызовов были ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!