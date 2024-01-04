Видео ⟩ Ошибка инспектора CSDD? Мужчина затормозил перед ребенком на дороге и не сдал экзамен

В декабре, когда Дидзис сдавал экзамен по вождению CSDD в Валмиере, город был засыпан снегом, а на тротуаре по краю узкой улицы лежали огромные кучи снега.

"Это было 5 декабря, и дороги были скользкими. Я вел машину и увидел маленького ребенка, играющего на обочене дороги", - рассказал Аудианс.

"Я вспомнил всю теорию, которую проходил - опасная ситуация, я затормозил. Когда ребенок оказался на дороге, я полностью остановил машину". На что инспектор сделал мне замечание - почему вы так поступили, вы не должны были этого делать!" - вспоминает Дидзис.

Мужчина не считает себя начинающим водителем, поскольку за рулем он чувствует себя уверенно. Под присмотром жены он в течение трех лет объездил всю Латвию в различных погодных условиях, как днем, так и ночью. Поэтому, когда мужчина после экзамена припарковал машину, он был полностью уверен, что сдал экзамен.

"В конце экзамена в CSDD инспектор мне объяснил - там, где на дороге оказался маленький ребенок, не надо было тормозить. Был короткий разговор - иди и сдавай следующий экзамен", - вспоминает Дидзис.

Он пояснил, что оценил ситуацию - едущая сзади машина была на достаточно большой дистанции, поэтому тормозить можно было безопасно. Он также отверг возможность того, что мог избежать торможения, объехав ребенка на улице.

Видео: Сюжет программы 4. studijas

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