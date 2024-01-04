"Горячая еда закончилась еще до Елгавы". Латвийская певица недовольна поездом Рига - Вильнюс

В среду, 3 января, Раецка написала: "Еду в Вильнюс на поезде. Горячая еда закончилась еще до Елгавы. Едем с друзьями и хотели выпить вина или шампанского, потому что мы наконец-то не за рулем! Ничего не доступно!

Еду и напитки берите с собой! Приятного путешествия всем, кто решил поехать в Вильнюс на поезде. Первый класс ничем не отличается от второго, все остальное приемлемо!"

Как сообщалось, 27 декабря компания LTG Link, дочернее предприятие литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai, занимающееся пассажирскими перевозками, открыло железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.

TVNET пообщался с несколькими пассажирами поезда. Гатис оценил опыт как очень хороший. Столь же позитивно был настроен и пассажир из Литвы Валериюс, который отметил, что места в поезде больше, чем в автобусе, сообщает передача TV3 Ziņas.