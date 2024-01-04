"Горячая еда закончилась еще до Елгавы". Латвийская певица недовольна поездом Рига - Вильнюс

Латвийская эстрадная дива Ольга Раецка поделилась на Facebook своими впечатлениями о первом путешествии на поезде по маршруту Рига - Вильнюс. Женщина осталась не до конца довольна поездкой.
В среду, 3 января, Раецка написала: "Еду в Вильнюс на поезде. Горячая еда закончилась еще до Елгавы. Едем с друзьями и хотели выпить вина или шампанского, потому что мы наконец-то не за рулем! Ничего не доступно!
Еду и напитки берите с собой! Приятного путешествия всем, кто решил поехать в Вильнюс на поезде. Первый класс ничем не отличается от второго, все остальное приемлемо!"
Как сообщалось, 27 декабря компания LTG Link, дочернее предприятие литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos geležinkeliai, занимающееся пассажирскими перевозками, открыло железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.
TVNET пообщался с несколькими пассажирами поезда. Гатис оценил опыт как очень хороший. Столь же позитивно был настроен и пассажир из Литвы Валериюс, который отметил, что места в поезде больше, чем в автобусе, сообщает передача TV3 Ziņas.
Впрочем, некоторые пассажиры признали, что график курсирования поездов удобнее именно для соседей, так как в Ригу поезд приходит с утра и после обеда отправляется обратно, поэтому в Вильнюс он прибывает только вечером, что означает, что пассажирам придется оставаться на ночь.
На следующий день единственный рейс отправляется обратно в 6:30 утра - так что всем, кто хочет посмотреть Вильнюс и вернуться обратно в Ригу на поезде, придется остаться в столице Литвы минимум на две ночи.
Поезд отбывает из Вильнюса в 6:30 утра, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51 и из Йонишкиса - в 9:30. В Елгаву поезд прибывает в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43.
Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15:28, из Елгавы - в 16:08, из Шяуляя - в 17:21 и из Вильнюса - в 19:51.
Стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.
В поезде будет 142 места и четыре стойки для велосипедов.
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