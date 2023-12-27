Видео ⟩ "Очень удобно". Пассажиры оценили поезд Вильнюс - Рига

Гатис, пассажир поезда Вильнюс - Рига, оценил опыт как очень хороший. Столь же позитивно был настроен и пассажир из Литвы Валериюс, который отметил, что места в поезде больше, чем в автобусе, сообщает передача TV3 Ziņas.

Впрочем, некоторые пассажиры отметили, что график курсирования поездов удобнее именно для соседей, так как в Ригу он приходит с утра и после обеда отправляется обратно, поэтому в Вильнюс поезд прибывает только вечером, что означает, что пассажирам придется оставаться на ночь.

На следующий день единственный рейс отправляется обратно в 6:30 с утра - всем, кто хочет осмотреть Вильнюс и поехать обратно в Ригу на поезде, придется оставаться в столице Литвы минимум на две ночи.

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Поезд отбывает из Вильнюса в 6:30 утра, из Кайшядориса - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51 и из Йонишкиса - в 9:30. В Елгаву поезд прибывает в 10:06, а на Рижский центральный вокзал - в 10:43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15:28, из Елгавы - в 16:08, из Шяуляя - в 17:21 и из Вильнюса - в 19:51.

Стандартная цена билета составляет 24 евро. Дети до шести лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места в поезде, а дети в возрасте от шести до 16 лет получают 30-процентную скидку.

В поезде будет 142 места и четыре стойки для велосипедов.

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