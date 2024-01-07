Меладзе прилетел в Москву, а Галкина и Пугачеву вновь проверяют власти РФ?

Валерий Меладзе вернулся в РФ?

На днях российская телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что ближайшие концерты Валерия Меладзе были отменены и он срочно прилетел в Москву. Причина - тяжелое состояние его отца.

"По нашим данным, 90-летний Шота Константинович Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причина - последствия коронавируса", - написала Собчак.

Она отметила, что артист сейчас все время находится с отцом.

Проверить данную информацию нет возможности. Валерий с прессой не контактирует и публикаций в соцсетях давно не делает.

Валерий Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Галкина и Пугачеву снова проверяют?

Популярное в РФ общественное движение "Зов народа" обратилось в Следственный комитет для возобновления проверки Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Портал Readovka пишет, что звездам может грозить уголовная ответственность.

Активисты попросили обратить внимание на высказывания Галкина от 24 апреля 2022 года. Они также потребовали призвать Аллу Пугачеву к уголовной ответственности и начать преследование.

Известно, что в отношении Примадонны и ее супруга будет проведена проверка. Ранее СК РФ не обнаружил оснований для возбуждения уголовного дела против звездной четы.

Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Фото: TVNET GRUPA

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