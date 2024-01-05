Разведка: Россия по Украине выпустила северокорейские ракеты

Северная Корея поставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет, свидетельствует разведывательная информация, которая сейчас рассекречена, сказал Кирби.

Россияне выпустили по меньшей мере одну из этих ракет по Украине 30 декабря, отметило должностное лицо.

Несколько баллистических ракет КНДР россияне направили в Украину во вторник в ходе ночных воздушных ударов, добавил он.

Соглашение России и Ирана о покупке ракет еще не завершено, но "у США есть опасения, что переговоры России о покупке у Ирана баллистических ракет ближнего радиуса действия активно продвигаются вперед", - сказал Кирби.

Администрация Байдена ранее неоднократно отмечала, что Кремль оказался зависим от КНДР, а также Ирана, чтобы получать вооружение для войны против Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!