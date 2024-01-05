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Разведка: Россия по Украине выпустила северокорейские ракеты

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Последствия российского ракетного удара по Киеву, 3 января 2024 года
Последствия российского ракетного удара по Киеву, 3 января 2024 года Фото: Efrem Lukatsky/AP

Россия использовала против Украины баллистические ракеты КНДР и сейчас пытается закупить и иранские, сообщил в четверг, 4 января, представитель Совета национальной безопасности Белого дома по связям с прессой Джон Кирби.

Северная Корея поставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет, свидетельствует разведывательная информация, которая сейчас рассекречена, сказал Кирби.

Россияне выпустили по меньшей мере одну из этих ракет по Украине 30 декабря, отметило должностное лицо.

Несколько баллистических ракет КНДР россияне направили в Украину во вторник в ходе ночных воздушных ударов, добавил он.

Соглашение России и Ирана о покупке ракет еще не завершено, но "у США есть опасения, что переговоры России о покупке у Ирана баллистических ракет ближнего радиуса действия активно продвигаются вперед", - сказал Кирби.

Администрация Байдена ранее неоднократно отмечала, что Кремль оказался зависим от КНДР, а также Ирана, чтобы получать вооружение для войны против Украины.

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