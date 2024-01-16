98 тыс. просмотров за 2 недели: Кто стоит за черной магией в клипе Маркуса Ривы?

Дело в том, что большая часть клипов, над которыми работает Павел Требухин - это музыкальные видео для зарубежной альтернативной сцены. Они чаще мрачные, антиутопичные, мистические и индустриальные. В новой работе этот стиль идеально подошел: "В целом в последнее время получается больше снимать для тяжелой сцены, но это не значит, что только это и снимаем! Просто больше заказов именно такого жанра приходит, но и от новых жанров мы не отказываемся".

Клип был снят в Доме культуры в Калнах Ниграндской волости Салдусского края (Kalnu kultūras nams). До локации было необходимо ехать 2,5 часа. Съемки прошли достаточно легко, но самым сложным оказалась дорога домой ночью.

Клип вышел с неким мистицизмом и даже, так сказать, оккультизмом. Маркус Рива в беседе не стал объяснять значение цифры "10". Он лишь сказал, что каждый это поймет по-своему. Для этого видео певец хотел как-то поменять свой образ, поэтому у него там волосы другого цвета. В клипе все персонажи собираются на сакральной встрече - практически на ретрите в отдаленном месте, где можно расслабиться и быть собой.

Фото: Кадр из видео