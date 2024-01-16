98 тыс. просмотров за 2 недели: Кто стоит за черной магией в клипе Маркуса Ривы?

Латвийский певец Маркус Рива на слуху с начала года не только потому, что неожиданно не попал в список претендентов на участие в конкурсе "Евровидение", но и благодаря успешному январскому релизу нового клипа Lose Control.
"Да, активная работа началась уже 1 января", - признался Маркус Рива в интервью RUS TVNET.
Трек Lose Control создан совместно с украинскими саунд-продюсерами, как и другие композиции Маркуса Ривы, которые войдут в новый альбом. Известно, что в сборнике будут работы не только на английском и украинском, но и на латышском языке.
За 13 дней на YouTube-платформе клип Lose Control посмотрели уже более 98 тысяч раз. Над клипом работал известный в Латвии режиссер Павел Требухин, который признался, что уже и не помнит, сколько за последние годы он снял клипов для Маркуса.
"Мне очень нравится работать с Павлом. С ним очень легко сотрудничать. На этот раз я ему написал, наверное, тысячу сообщений. И я рад, что он мне не отказал", - отмечает артист.
Маркус рассказал свою идею, и она понравилась Павлу, который предложил интересную локацию. Художником-постановщиком клипа был приглашен Дима Букс. "С Маркусом всегда очень легко работать, он всегда вовлечен в процесс, предлагает свои идеи и открыт к идеям извне", - заметил Павел.