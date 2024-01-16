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98 тыс. просмотров за 2 недели: Кто стоит за черной магией в клипе Маркуса Ривы?

Фото: Кадр из видео
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Латвийский певец Маркус Рива на слуху с начала года не только потому, что неожиданно не попал в список претендентов на участие в конкурсе "Евровидение", но и благодаря успешному январскому релизу нового клипа Lose Control.

"Да, активная работа началась уже 1 января", - признался Маркус Рива в интервью RUS TVNET. 

Трек Lose Control создан совместно с украинскими саунд-продюсерами, как и другие композиции Маркуса Ривы, которые войдут в новый альбом. Известно, что в сборнике будут работы не только на английском и украинском, но и на латышском языке.

За 13 дней на YouTube-платформе клип Lose Control посмотрели уже более 98 тысяч раз. Над клипом работал известный в Латвии режиссер Павел Требухин, который признался, что уже и не помнит, сколько за последние годы он снял клипов для Маркуса.

"Мне очень нравится работать с Павлом. С ним очень легко сотрудничать. На этот раз я ему написал, наверное, тысячу сообщений. И я рад, что он мне не отказал", - отмечает артист. 

Фото: Кадр из видео

Маркус рассказал свою идею, и она понравилась Павлу, который предложил интересную локацию. Художником-постановщиком клипа был приглашен Дима Букс. "С Маркусом всегда очень легко работать, он всегда вовлечен в процесс, предлагает свои идеи и открыт к идеям извне", - заметил Павел.

Дело в том, что большая часть клипов, над которыми работает Павел Требухин - это музыкальные видео для зарубежной альтернативной сцены. Они чаще мрачные, антиутопичные, мистические и индустриальные. В новой работе этот стиль идеально подошел: "В целом в последнее время получается больше снимать для тяжелой сцены, но это не значит, что только это и снимаем! Просто больше заказов именно такого жанра приходит, но и от новых жанров мы не отказываемся".

Клип был снят в Доме культуры в Калнах  Ниграндской волости Салдусского края (Kalnu kultūras nams). До локации было необходимо ехать 2,5 часа. Съемки прошли достаточно легко, но самым сложным оказалась дорога домой ночью. 

Клип вышел с неким мистицизмом и даже, так сказать, оккультизмом. Маркус Рива в беседе не стал объяснять значение цифры "10". Он лишь сказал, что каждый это поймет по-своему. Для этого видео певец хотел как-то поменять свой образ, поэтому у него там волосы другого цвета. В клипе все персонажи собираются на сакральной встрече - практически на ретрите в отдаленном месте, где можно расслабиться и быть собой. 

Фото: Кадр из видео

Все герои клипа, а их по сценарию девять (десятый - это Маркус, и у него на спине цифра "10"), собираются для исполнения определенного ритуала. На видео присутствует динамичный танец, поставленный хореографами Байбой Клинтс и Линдой Палауской-Шеляковой, которые тоже есть в кадре.

Фото: Кадр из видео

"Это такая коммуна из девяти человек, и десятым приезжаю я. Мы все одинаково одеты. И у нас ритуал в круге. Это будто некая черная магия чуть-чуть. Это такой хореографический ритуал. Пришлось немного изучить оккультные науки, чтобы подготовиться к клипу", - с улыбкой рассказывает певец.

Фото: Кадр из видео

Маркус Рива держит в секрете, подавал ли он свою песню Lose Control на участие в конкурсе Supernova.

Кто знает, быть может, кто-то из заявленных 15 участников будет дисквалифицирован, и тогда его место займет Маркус Рива. Такое уже бывало. Возможно, Маркусу поможет тайный ритуал из клипа, кто знает! Тогда это будет его 10-я попытка отправиться на конкурс "Евровидение". 

Видео: Маркус Рива - Lose Control

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