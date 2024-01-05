СМИ: Настя Ивлеева покинула Россию

Первым об отъезде Ивлеевой сообщил телеграм-канал "Небожена", у которого свыше 500 тысяч подписчиков. В частности, они написали что "Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев".



Сама Ивлеева ситуацию не прокомментировала. После пикантной вечеринки, вызвавшей гнев патриотично настроенных россиян и властей, она резко сократила активность в публичном пространстве: последние ее видеоролики с покаянием датированы 27 декабря.

Как уже сообщалось, скандальная вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" 20 декабря. На нее были приглашены порядка 200 звезд российского шоу-бизнеса, среди которых были Джиган, Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Глюкоза, ведущие Ксения Собчак и Алена Водонаева, модель Оксана Самойлова и т.п. Дресс-код предполагал явление неглиже. Когда это стало достоянием общественности, патриотично настроенные россияне возмутились таким форматом во времена "СВО" - так в России называют преступную, захватническую войну против Украины.

На Ивлееву подали в суд и оштрафовали на 100 тыс. рублей (около 1000 евро), у Лолиты отменили большинство концертов, другие артисты также лишились телеэфиров и были вырезаны из новогодних программ.



Телеведущая Ксения Собчак 4 декабря в своем телеграм-канале написала: "Я потеряла порядка 15 млн рублей (более 150 тыс. евро) на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность, и не травить упавших".

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