Видео ⟩ Водитель такси недоволен комиссией, которую забирает Bolt

Гунарс считает себя таксистом со стажем. Около восьми лет назад началось сотрудничество с бывшей компанией Taxify, которая сейчас уже известна как Bolt. Сейчас Гунарс ощущает, что зарабатывать уже не так выгодно, сообщает передача Bez Tabu.
Еще в первой половине прошлого года таксомоторные фирмы, используя приложение Bolt, выделяли предприятию из выполненных поездок в Риге 24,2% ежемесячной выручки (в других городах Латвии комиссии меньше). Теперь эта доля составляет 30,3% - если Гунарс зарабатывает 900 евро в месяц, то примерно треть, или 300 евро, уходит на счет Bolt. Во время новогодних праздников, все же, компания временно отступила от драконовских, по мнению шоферов, условий.
Из доходов следует также вычесть затраты на потребленное горючее, налоги и плату за пользование автомобилем, так как Гунарс не ездит на своем транспортном средстве. Кроме того, водитель периодически блокировался, не получая из-за этого заказов. Причина - жалобы пассажиров, которые таксист, впрочем, считает необоснованными и абсурдными.
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