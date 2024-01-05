Видео ⟩ Водитель такси недоволен комиссией, которую забирает Bolt

Еще в первой половине прошлого года таксомоторные фирмы, используя приложение Bolt, выделяли предприятию из выполненных поездок в Риге 24,2% ежемесячной выручки (в других городах Латвии комиссии меньше). Теперь эта доля составляет 30,3% - если Гунарс зарабатывает 900 евро в месяц, то примерно треть, или 300 евро, уходит на счет Bolt. Во время новогодних праздников, все же, компания временно отступила от драконовских, по мнению шоферов, условий.