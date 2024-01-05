"Недопустимо": Ринкевич о сегодняшнем нарушении эфира Латвийского радио

Ринкевич намерен встретиться с SEPLP по этому вопросу в понедельник, 8 января.

Сам Совет потребует от правления Латвийского радио объяснений по поводу перерыва в вещании из-за пожара в здании радио, сообщили агентству LЕТА в совете.

Руководство радио попросят предоставить информацию как о причинах пожара, так и о том, как обеспечивается эфир в чрезвычайных ситуациях.

Член SEPLP Янис Эглитис написал в микроблоге X, что руководство радио должно обязательно объяснить, почему отключение длилось так долго.

"В таких чрезвычайных ситуациях необходимо обеспечить скорейший выход новостей в эфир, чтобы слушатели понимали, что происходит. Есть ведь инфраструктура LTV", - подчеркнул Эглитис.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне после возобновления радиовещания заявила, что и акционеры, и само радио проанализируют, была ли реакция в момент аварии достаточной.

Как заявила председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лайла Расима ("Прогрессивные"), известно, что Латвийское радио готово обеспечить немедленный прямой репортаж из мобильной студии в случае "серьезных" чрезвычайных ситуаций.

В то же время важно быстро действовать и в "менее экстремальных ситуациях", чтобы радиослушатели знали, что происходит, и не волновались без необходимости, а также чтобы радиопередачи продолжались с минимальными изменениями.

Как сообщалось, в пятницу люди из здания Латвийского радио были эвакуированы из-за задымления, и вещание было прервано на несколько часов.

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