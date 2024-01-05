Фото ⟩ "Произведение искусства": на дорогах Латвии обнаружен очень странный Mercedes

Водитель Mercedes-Benz решил поэкспериментировать с собственной и безопасностью других участников дорожного движения, заменив топливный бак пластиковым сосудом в ​​багажнике.

Фото: CSDD

Фото: CSDD

Фото: CSDD

К 17:30 пятницы, 5 января, в Латвии уже зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших и шесть ДТП с пострадавшими, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Это число аварий выше, чем ежедневно при хороших погодных условиях.

В пятницу утром снег и лед затрудняли движение на главных и региональных дорогах в большинстве районов Латвии, а в Резекненском крае условия движения были крайне плохими. В течение дня условия движения улучшились, но во многих районах остаются сложными.

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