Видео ⟩ Поиски Лауриса: найдено место, где в последний раз был зафиксирован сигнал телефона юноши

В центре внимания - дайверы. Каждая минута, проведенная в воде, дается с трудом - погода не располагает к такой работе. Тем не менее задача должна быть выполнена - необходимо найти хотя бы самую мелкую деталь, которая поможет расследованию.

Конкретное место, которое осмотрели водолазы, - это место, где последний раз был зафиксирован сигнал с мобильного телефона Лауриса.

Поисковики-добровольцы тоже не сидели без дела. Поиски продолжились и в другом месте, гораздо дальше от места, где работают спасатели.

Родственники Лауриса находятся на месте трагедии и ждут каких-то результатов.

Со своей стороны они уже сделали все возможное, и теперь остается только дождаться результатов работы спасателей.

Ранее уже сообщалось, что был найден предмет, который, скорее всего, принадлежал пропавшему.

В социальной сети Facebook 1 января появилось сообщение, что в новогоднюю ночь пропал молодой человек по имени Лаурис Заубе.

Приметы: рост 195 см, спортивное телосложение, короткая борода, светлые волосы. Он был одет в белую футболку, серые брюки и белую спортивную обувь.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении юноши, позвонив по номеру телефона 67086678 или 110.

Полиция также призывает людей, которые были на новогоднем мероприятии в гостевом доме Pēterstraupes и у которых есть фотографии или видео, где можно увидеть Лауриса, дать о себе знать.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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