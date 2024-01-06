Первые проблемы у новых электробусов Rīgas satiksme - быстро разряжаются аккумуляторы

Аккумуляторы новых электробусов Rīgas satiksme в холодную погоду разряжаются быстрее, поэтому их используют на относительно коротких маршрутах. Электробусы не могут ездить полный рабочий день по маршруту 3-го автобуса, а зарядка занимает четыре часа. Об этом сообщает программа 360TV Ziņneši.
В холодную погоду, на морозе батареи электробусов быстро разряжаются - именно это обнаружили в Норвегии, когда в Осло при температуре минус 11 градусов батареи стали настолько плохими, что электробусы не могли проехать весь необходимый маршрут. Пришлось отменить до 90 поездок.
А что же Рига? Rīgas satiksme купило 35 электробусов за 19 миллионов евро, а на улице стоят морозы.
Журналисты рограммы 360TV Ziņneši вместе с водителем нового электробуса Анитой провели проверку, в ходе которой столкнулись с первой проблемой - транспортное средство перестало двигаться.
Анита связалась с депо Rīgas satiksme, где диспетчер предложил ей вернуться в депо. В Rīgas satiksme утверждают, что из-за сильного холода ни один электробус не останавливался на маршруте.
Журналисты смогли поговорить с водителем Андрисом, который поделился своими впечатлениями.
"На морозе аккумулятор, конечно, разряжается быстрее, но я бы точно не сказал, что при -11 нельзя ехать. Мы это уже проверили. Мы ездили и при -17. Этот автобус поедет, вопрос только в том, насколько далеко. Это зависит от аккумулятора", - отметил водитель.
В техническое задание покупки входило требование - возможность проехать 200 километров даже при морозе в -30 градусов. Член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс объяснил сложившуюся ситуацию.
"Конечно, как и любой аккумулятор, аккумуляторы электробусов теряют свою емкость на морозе. Мы пытаемся понять, при какой температуре мощность теряется больше всего и, соответственно, сколько километров можно проехать на этом автобусе по маршруту, а затем скорректировать его мощность", - отметил он.
В настоящее время электробусы совершают рейсы на относительно коротких маршрутах.
"Самый длинный автобусный маршрут в городе - маршрут 3-го автобуса. Можно ли эти электробусы пустить по этому маршруту и сможет ли водитель завершить свой рабочий день или ему придется заряжать аккумулятор в середине дня?
На таких маршрутах можно было совершить один-два рейса из одного конца в другой, но потом пришлось бы возвращаться в парк, чтобы подзарядиться. Это было бы не рационально, потому что тогда возник бы большой технический пробег", - сказал Андрис Лубанс.
Программа подтвердила, что батареи новых электробусов действительно быстрее разряжаются в морозную погоду.
Но если эти электробусы не могут преодолевать большие расстояния, потому что не хватает емкости аккумулятора, то почему нельзя обойтись дизельными автобусами? С этим вопросом программа отправилась в Рижскую думу, и мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") дал свою оценку ситуации.
"Если бы мы это сделали, нас, скорее всего, наказали бы. Скорее всего, будут какие-то санкции со стороны Еврокомиссии. Не знаю точно какие, но, скорее всего, денежные санкции. К сожалению, у нас нет выбора, нам придется идти этим путем", - сказал мэр.
Однако электробусы не полностью экологичны. Rīgas satiksme также использует в них дизельное топливо для обогрева салона.
Если бы для отопления использовалась только электрическая батарея, она бы разрядилась на 30% быстрее. Таким образом, будет значительно уменьшен пробег.
Сейчас зарядка электробусов доступна только в депо. Впереди компанию ждут дополнительные расходы - покупка и установка оборудования для быстрой зарядки в различных конечных точках.
Но за короткое время, что у Rīgas satiksme есть электробусы, был сделан вывод, что затраты на них в два раза ниже, чем покупка дизельного топлива.
Поскольку Rīgas satiksme отведена роль в гражданской обороне - использовании автобусов при эвакуации - необходимо будет сохранить значительное количество автобусов с дизельными двигателями. Они более надежны в спасении людей.
Видео: Сюжет программы 360TV Ziņneši
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!