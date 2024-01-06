Первые проблемы у новых электробусов Rīgas satiksme - быстро разряжаются аккумуляторы

В техническое задание покупки входило требование - возможность проехать 200 километров даже при морозе в -30 градусов. Член правления Rīgas satiksme Андрис Лубанс объяснил сложившуюся ситуацию.

"Конечно, как и любой аккумулятор, аккумуляторы электробусов теряют свою емкость на морозе. Мы пытаемся понять, при какой температуре мощность теряется больше всего и, соответственно, сколько километров можно проехать на этом автобусе по маршруту, а затем скорректировать его мощность", - отметил он.

В настоящее время электробусы совершают рейсы на относительно коротких маршрутах.

"Самый длинный автобусный маршрут в городе - маршрут 3-го автобуса. Можно ли эти электробусы пустить по этому маршруту и сможет ли водитель завершить свой рабочий день или ему придется заряжать аккумулятор в середине дня?

На таких маршрутах можно было совершить один-два рейса из одного конца в другой, но потом пришлось бы возвращаться в парк, чтобы подзарядиться. Это было бы не рационально, потому что тогда возник бы большой технический пробег", - сказал Андрис Лубанс.

Программа подтвердила, что батареи новых электробусов действительно быстрее разряжаются в морозную погоду.

Но если эти электробусы не могут преодолевать большие расстояния, потому что не хватает емкости аккумулятора, то почему нельзя обойтись дизельными автобусами? С этим вопросом программа отправилась в Рижскую думу, и мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") дал свою оценку ситуации.