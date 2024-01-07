Из-за сокращения поддержки Запада Украина все больше полагается на дешевые дроны

Небольшие, быстрые и маневренные дроны оснащены камерами, с помощью которых пилоты могут точно нацелить их на слабое место на вражеской машине, нанеся им урон. При других обстоятельствах для нанесения такого ущерба потребовалось бы десять неуправляемых артиллерийских снарядов.

"Рост спроса был колоссальным. Я знаю операторов дронов, которые уже уничтожили 600 бронемашин, используя 25-30 дронов в день", - сказал координатор проекта дронов Богдан Данилов.

По мнению авторов публикации, Украина считает, что беспилотные летательные аппараты-камикадзе являются ответом на "нерешительность" Запада в предоставлении военной помощи и боеприпасов. Имея дальность действия до 20 километров, дроны могут остановить атаки противника задолго до того, как они достигнут пехоты на передовой. Каждый из них стоит во много раз меньше, чем снаряд калибра 155 мм. В настоящее время почти все эти дроны закупаются в Китае.

Запуск дрона в Украине Фото: SIPA/Scanpix

"Мы покупаем их в больших объемах у китайских заводов, насколько это возможно. До войны они продавали не больше тысячи в месяц, сейчас продают 20-30 тысяч в месяц", - рассказал Данилов.

В публикации The Times указано, что Киев планирует в будущем производить все компоненты дронов внутри страны. Например, по словам президента Владимира Зеленского, уже в этом году в Украине будет произведено миллион дронов.

Эффективность дронов во многом зависит от способности противника использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и затруднить, а то и сделать невозможной работу беспилотных летательных аппаратов. Некоторые военные эксперты, ссылаясь на источники в украинской армии, сообщают, что эффективность дронов на передовой в настоящее время достигает всего 10-15%, что значит, что из 10 запущенных в воздух дронов успешно достигает цели только один.

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