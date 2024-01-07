Грядущей ночью похолодает до -28

Прогнозируется слабый ветер. Минимальная температура в Курземе составит -10...-15 градусов, в центральных районах - от -16 до -22 градусов, а на востоке страны морозы усилятся с -23 до -28 градусов.

В Риге тоже ожидается ясная погода без осадков.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -17...-19 градусов, в пригороде будет еще на градус холоднее.

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