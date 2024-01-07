Вс, 7.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Грядущей ночью похолодает до -28

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мороз. Иллюстративное фото
Мороз. Иллюстративное фото Фото: Nadezhda.Photo/Shutterstock

В ночь на понедельник, 8 января, осадков не ожидается, небо будет ясным, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Прогнозируется слабый ветер. Минимальная температура в Курземе составит -10...-15 градусов, в центральных районах - от -16 до -22 градусов, а на востоке страны морозы усилятся с -23 до -28 градусов.

В Риге тоже ожидается ясная погода без осадков.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит -17...-19 градусов, в пригороде будет еще на градус холоднее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх