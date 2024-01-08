Аэропорт "Рига" представит новый фирменный стиль

Она также заявила, что внедрение нового бренда продолжится в течение года.

В то же время, комментируя планы аэропорта "Рига" на 2024 год, Одиня следала прогноз, что в этом году аэропорт "Рига" обслужит 7,3 миллиона пассажиров, а также отметит свое пятидесятилетие широкой и разнообразной программой мероприятий и приступит к реализации проект RIX Airport City.

Она также сообщила, что во втором полугодии этого года планируется начать строительство нового терминала.

"Проект нового терминала аэропорта и RIX Airport City тесно связаны с вводом международной железнодорожной линии Rail Baltica на территорию аэропорта. Наша цель - создать вокруг аэропорта совершенно новый качественный городской туристический центр - дружелюбный к людям, окружающей среде и бизнесу", - подчеркнула Одиня.

Она также сказала, что все три проекта составляют одно целое, при их разработке тщательно планировалась взаимная синергия в архитектуре и функциональности, чтобы Латвия получила конкурентоспособное воздушно-железнодорожное сообщение в масштабе Северной Европы, что внесет значительный вклад в национальную экономику в целом.