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Аэропорт "Рига" представит новый фирменный стиль

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Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига" Фото: Publicitātes foto

Международный аэропорт "Рига" планирует представить новый бренд и фирменный стиль во второй половине января этого года, сообщила председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Она также заявила, что внедрение нового бренда продолжится в течение года.

В то же время, комментируя планы аэропорта "Рига" на 2024 год, Одиня следала прогноз, что в этом году аэропорт "Рига" обслужит 7,3 миллиона пассажиров, а также отметит свое пятидесятилетие широкой и разнообразной программой мероприятий и приступит к реализации проект RIX Airport City.

Она также сообщила, что во втором полугодии этого года планируется начать строительство нового терминала.

"Проект нового терминала аэропорта и RIX Airport City тесно связаны с вводом международной железнодорожной линии Rail Baltica на территорию аэропорта. Наша цель - создать вокруг аэропорта совершенно новый качественный городской туристический центр - дружелюбный к людям, окружающей среде и бизнесу", - подчеркнула Одиня.

Она также сказала, что все три проекта составляют одно целое, при их разработке тщательно планировалась взаимная синергия в архитектуре и функциональности, чтобы Латвия получила конкурентоспособное воздушно-железнодорожное сообщение в масштабе Северной Европы, что внесет значительный вклад в национальную экономику в целом.

"Это будет не только дополнительное удобство для путешественников, но и совершенно новый тип центра развития, где смогут расти и развиваться различные виды бизнеса, поэтому недопустимо, чтобы международные поезда Rail Baltica не прибывали в аэропорт", - сказал Одиня.

Уже сообщалось, что в феврале 2023 года завершился конкурс аэропорта “Рига” на разработку нового бренда и визуальной айдентики, в котором всего подали заявки восемь претендентов.

Ориентировочная стоимость контракта составляет до 100 000 евро, но окончательная цена будет зависеть от представленных финансовых предложений. Контракт будет выполнен в течение 10 месяцев с момента его заключения, а переход на новый бренд планируется осуществить постепенно с 2024 года.

Уже сообщалось, что за 11 месяцев 2023 года в аэропорту "Рига" было обслужено 6,141 миллиона пассажиров, что на 24,8% больше, чем за соответствующий период годом ранее.

За девять месяцев 2023 года аэропорт "Рига" отработал с оборотом 54,512 миллиона евро, что на 30,8% больше, чем за соответствующий период годом ранее, а прибыль предприятия выросла на 72% - до 5,268 миллиона евро.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного сообщения в странах Балтии.

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