Медики: основная группа риска в морозы - пожилые и пьяные люди

По словам представителя NMPD, в эти холодные выходные люди были в целом трезвы, и общее количество вызовов было немного меньше, чем обычно, но было несколько вызовов, напрямую связанных с холодом, когда людям требовалась помощь при обморожениях или охлаждении тела.

Букша сообщил, что наибольшую группу риска в холодную погоду составляют пожилые люди, которые живут одни и не могут позаботиться о себе, в том числе обогреть свое жилье.

Также в минувшие выходные были отдельные случаи, когда пенсионеров находили мертвыми в своих домах, однако в NMPD не могут сказать, замерзли ли они насмерть или умерли из-за других проблем со здоровьем и позже были найдены в охлажденном доме.

Еще одной значительной группой риска в условиях холода являются молодые люди, преимущественно мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

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