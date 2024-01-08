Получено заявление на самое большое возмещение за всю историю существования Гарантийного фонда ОСТА

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) с середины прошлого года начало получать документы от нидерландского офиса Зеленой карты о дорожно-транспортном происшествии, совершенном зарегистрированным в Латвии транспортным средством, владелец которого не приобрел страховку ОСТА.
Это может стать исторически крупнейшей выплатой из Гарантийного фонда OCTA за ДТП, вызванное незастрахованным транспортным средством. Общая сумма, которую нидерландская сторона попросила зарезервировать как компенсацию пострадавшему в ДТП, составляет 2 миллиона евро, однако она может частично уменьшиться после выяснения всех обстоятельств ДТП, сообщили в LTAB.
Летом 2022 года в Нидерландах велосипедист был сбит незастрахованным транспортным средством, зарегистрированным в Латвии. Пострадавший получил тяжелые черепно-мозговые травмы, и реабилитация займет много времени.
Обстоятельства происшествия еще расследуются, но в соответствии с законом голландский офис Зеленой карты подал заявку на резервацию 2 миллионов евро, которые могут быть выплачены пострадавшему из латвийского Гарантийного фонда.
"Это, вероятно, будет самая крупная выплата из Гарантийного фонда за несчастный случай, произошедший за рубежом. Однако сумма может еще уменьшиться по мере расследования обстоятельств происшествия и в случае более быстрого и успешного выздоровления пострадавшего. Однако если первоначальные прогнозы нидерландского офиса сбудутся, то данная выплата будет в три раза больше, чем самая крупная на сегодняшний день выплата из фонда - 623 000 евро, выплаченная за ДТП, произошедшее в Дании в 2012 году", - рассказал председатель правления LTAB Янис Абашин.
Вторая по величине выплата также превысила полмиллиона. Она была выплачена за аварию, произошедшую в 2006 году в Ирландии по вине зарегистрированного в Латвии легкового автомобиля, владелец которого не приобрел OCTA.
По данным LTAB, по состоянию на 31 декабря прошлого года в Гарантийном фонде было 15,55 млн евро. В последние годы объем фонда сократился, что в большой мере связано со значительными выплатами по страховым случаям вместо обанкротившегося Balva, скидками на OCTA для фермеров и инвалидов, которые приходится финансировать из фонда, а также другими факторами, говорит Абашин.
В 2023 году Гарантийный фонд ОСТА выплатил пострадавшим в авариях 1,9 млн евро. 1,13 млн евро было взыскано с владельцев, держателей или водителей автомобилей, попавших в ДТП на незастрахованном транспортном средстве.
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