Получено заявление на самое большое возмещение за всю историю существования Гарантийного фонда ОСТА

Это может стать исторически крупнейшей выплатой из Гарантийного фонда OCTA за ДТП , вызванное незастрахованным транспортным средством. Общая сумма, которую нидерландская сторона попросила зарезервировать как компенсацию пострадавшему в ДТП, составляет 2 миллиона евро, однако она может частично уменьшиться после выяснения всех обстоятельств ДТП, сообщили в LTAB .

Обстоятельства происшествия еще расследуются, но в соответствии с законом голландский офис Зеленой карты подал заявку на резервацию 2 миллионов евро, которые могут быть выплачены пострадавшему из латвийского Гарантийного фонда.

"Это, вероятно, будет самая крупная выплата из Гарантийного фонда за несчастный случай, произошедший за рубежом. Однако сумма может еще уменьшиться по мере расследования обстоятельств происшествия и в случае более быстрого и успешного выздоровления пострадавшего. Однако если первоначальные прогнозы нидерландского офиса сбудутся, то данная выплата будет в три раза больше, чем самая крупная на сегодняшний день выплата из фонда - 623 000 евро, выплаченная за ДТП, произошедшее в Дании в 2012 году", - рассказал председатель правления LTAB Янис Абашин.