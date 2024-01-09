Видео ⟩ Грузовик застрял на железнодорожных путях и чудом избежал столкновения с поездом

Очевидец заснял захватывающие кадры на железнодорожном переезде номер 902 около Тирайне. Грузовик, пересекая ж/д пути, внезапно остановился прямо на пути поезда.

Однако трагической аварии не произошло, поскольку водитель внедорожника Volvo бросился на помощь и вытащил грузовик с переезда с помощью троса.

Комментируя инцидент, представитель Latvijas dzelzceļš заявил, что ситуация была действительно опасной, поскольку в это время из Риги в Елгаву следовал пассажирский поезд.

Экстремального торможения не произошло, но водители других машин могли бы быть более активными, подавая предупреждающие сигналы машинисту поезда.

При пересечении железнодорожного переезда не нужно изобретать велосипед, говорит главный технический инспектор железнодорожной компании Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс. Главное - сохранять спокойствие и поддерживать ровный темп.

Представители Latvijas dzelzceļš сообщат о происшествии в полицию, чтобы выяснить, не было ли оно результатом преднамеренной халатности, например, в отношении технического состояния грузовика.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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