Бизнесмен приговорен к тюремному заключению за неуплату налогов; родные тоже наказаны

Агентству LETA удалось выяснить, что осужденным является бизнесмен Юрис Громов, который, по информации на сайте Firmas.lv, занимался мясоперерабатывающим и торговым бизнесом и был владельцем ныне несуществующих компаний Ardeks ražošana и Ardeks. Также он когда-то работал в Латвийской ассоциации мясопереработчиков.

Владелец компании был приговорен к фактическому лишению свободы на два года и два месяца с конфискацией имущества, лишением права заниматься всеми видами коммерческой деятельности на пять лет,

а остальные обвиняемые - его родственники - были приговорены к шести месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на один год, с конфискацией имущества, лишением права заниматься любой коммерческой деятельностью в течение двух лет и общественными работами на 120 и 100 часов соответственно, сообщили в прокуратуре.

Также суд постановил взыскать с обвиняемых компенсацию в пользу государства в размере 2 505 516 евро.

Согласно обвинительному заключению, член совета директоров и владелец компаний - организовывал и управлял хозяйственной деятельностью компаний. Через бухгалтеров он рассчитывал и указывал общую сумму налогов, подлежащих уплате в государственный бюджет, из которых в государственный бюджет была уплачена лишь незначительная часть.

Обвиняемый не уплачивал начисленные и задекларированные налоги своевременно и в полном объеме, в результате чего образовалась крупная налоговая задолженность.

Денежные средства, которые могли быть направлены на уплату налога в полном объеме, обвиняемый предпочел использовать на другие цели, тем самым умышленно уклонившись от уплаты налога. Двое других осужденных своими действиями поддержали преступные действия осужденного должностного лица по уклонению от уплаты налогов, в результате чего государству был причинен крупный ущерб.

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